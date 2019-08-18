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بلدي #مصراتة: نقف مع قوات بركان الغضب لردع المعتدي.. ولم نتواصل مع #ترهونة للم

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بلدي #مصراتة: نقف مع قوات بركان الغضب لردع المعتدي.. ولم نتواصل مع #ترهونة للمصالحة. #ليبيا #المرصد

My #Misrata: we stand with the forces of the volcano of anger to deter the aggressor.. and we did not communicate with #tarhuna for reconciliation. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • انتم مغتصبين للسلطة ايها الخوان المفلسين فانتم من قتلتم محمد اشتيوى رئيس اليلدية الرشيد الذى اراد نشر السلام بالمدينة والتوقف عن الحرب وهو ما يتعارض مع مصالح الخونة عملاء تركيا فقتلوه وسيتم القصاص من القتلة مهما طال الزمن وواجب على اهالى مصراطة ان يقتدوا بالسلف الصالح الذى هدم واحرق مسجد ضرار ويقوم بهدم واحراق اوكار الخوان المفسدين فهم خوارج العصر بفتوى من دار افتاء مصر ومصراطة ملزمة بها وانﻻ رسول الله بقتال الخوارج الخوان شر خلق الله ومن يفعل ذلك فله اجر عظيم يوم القيامة كما ورد فى الحديث الشريف ومن يقتل على يديهم طوبى له مستنيين ايه قوموا اخرقوا اوكارهم كما حدث فى مصر وسيحدث فى مصر اته فالمصاروة والمصاريت فى امان من غير خوان تحركوا قبل فوات الاوان

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