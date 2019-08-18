بلدي #مصراتة: نقف مع قوات بركان الغضب لردع المعتدي.. ولم نتواصل مع #ترهونة للم

My #Misrata: we stand with the forces of the volcano of anger to deter the aggressor.. and we did not communicate with #tarhuna for reconciliation. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
My #Misrata: we stand with the forces of the volcano of anger to deter the aggressor.. and we did not communicate with #tarhuna for reconciliation. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
انتم مغتصبين للسلطة ايها الخوان المفلسين فانتم من قتلتم محمد اشتيوى رئيس اليلدية الرشيد الذى اراد نشر السلام بالمدينة والتوقف عن الحرب وهو ما يتعارض مع مصالح الخونة عملاء تركيا فقتلوه وسيتم القصاص من القتلة مهما طال الزمن وواجب على اهالى مصراطة ان يقتدوا بالسلف الصالح الذى هدم واحرق مسجد ضرار ويقوم بهدم واحراق اوكار الخوان المفسدين فهم خوارج العصر بفتوى من دار افتاء مصر ومصراطة ملزمة بها وانﻻ رسول الله بقتال الخوارج الخوان شر خلق الله ومن يفعل ذلك فله اجر عظيم يوم القيامة كما ورد فى الحديث الشريف ومن يقتل على يديهم طوبى له مستنيين ايه قوموا اخرقوا اوكارهم كما حدث فى مصر وسيحدث فى مصر اته فالمصاروة والمصاريت فى امان من غير خوان تحركوا قبل فوات الاوان
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