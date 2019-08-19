فارس: سيطرة جماعة الاخوان على مؤسسة النفط والمصرف المركزي في #ليبيا يقلق واشنط

Fares: The Brotherhood’s control over the oil foundation and the central bank in #Libya concerns Washington and Europe. #Observatory
Translated from Arabic
Fares: The Brotherhood’s control over the oil foundation and the central bank in #Libya concerns Washington and Europe. #Observatory
Translated from Arabic
.سياتى اليوم الذى يحرق فيه المصاريت اوكار الاخوان ومعابد المرشد الضال للتطهر مصراطة من هذا السرطان اللعين الذى تخلصت منه دول مجاورة فى مصر والسودان وحبسوا شياطين الخوان عملاء بنى صهيون كونوا مع وكلاؤهم فى تركيا وقطر تحالف ضرار للتفريق بين المسلمين وكما فعل صحابة رسول الله بامر منه هدموا واحرقوا مسجد ضرار وهذا واجب الان وفرض على اهالى مصراطة احراق اوكار الشيطان والا فجميع المدن الليبية ستزحف الى مصراطة وتقوم باحراقها جميعا لانها ستصبح مدينة ضرار
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