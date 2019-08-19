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فارس: سيطرة جماعة الاخوان على مؤسسة النفط والمصرف المركزي في #ليبيا يقلق واشنط

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

فارس: سيطرة جماعة الاخوان على مؤسسة النفط والمصرف المركزي في #ليبيا يقلق واشنطن واوروبا. #المرصد

Fares: The Brotherhood’s control over the oil foundation and the central bank in #Libya concerns Washington and Europe. #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • .سياتى اليوم الذى يحرق فيه المصاريت اوكار الاخوان ومعابد المرشد الضال للتطهر مصراطة من هذا السرطان اللعين الذى تخلصت منه دول مجاورة فى مصر والسودان وحبسوا شياطين الخوان عملاء بنى صهيون كونوا مع وكلاؤهم فى تركيا وقطر تحالف ضرار للتفريق بين المسلمين وكما فعل صحابة رسول الله بامر منه هدموا واحرقوا مسجد ضرار وهذا واجب الان وفرض على اهالى مصراطة احراق اوكار الشيطان والا فجميع المدن الليبية ستزحف الى مصراطة وتقوم باحراقها جميعا لانها ستصبح مدينة ضرار

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