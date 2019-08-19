ليبيا_الآن| تكدس النفايات بالمكبات المرحلية في شوارع هون . . . تعاني أحياء …

#ليبيا_الآن| تكدس النفايات بالمكبات المرحلية في شوارع هون

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تعاني أحياء متفرقة في مدينة هون -وخاصةً حي سوزاي- من تكدس القمامة في المكبات المرحلية المتواجدة والمنتشرة في بجانب الطرقات العامة بشكل واضح وكبير.

وزاد من كارثية الحالة قيام بعض المواطنين بحرق القمامة في نقاط تكديسها المرحلي قبل وصول سيارات النظافة لحملها إلى المكبات الرئيسية المخصصة لذلك خارج المدينة .

تسبب حرق القمامة في إنتشار وتصاعد الأدخنة الضارة ذات الروائح الكريهة التي تتسلل إلى داخل المنازل والأسواق والمحال التجارية والدوائر العامة والمدارس ماينجم عنه إزعاج وضرر كبيرين .