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بوتين: نسعى لتحقيق المصالحة بين الأطراف الليبية بالتنسيق مع #فرنسا. #ليبيا #رو

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بوتين: نسعى لتحقيق المصالحة بين الأطراف الليبية بالتنسيق مع #فرنسا. #ليبيا #روسيا #المرصد

Putin: we strive to achieve reconciliation between the Libyan parties in coordination with #France. #Libya #Russia #observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليق

  • المصالحه بين من و من ؟؟ الوضع في ليبيا هو انه هناك جيش وطني ي ي تطهير البلاد و طرابلس من المرتزقه و المليشيات و الدواعش. فكيف ستكون هذه المصالحه مع كمشة مجرمين ارهابيين. ؟؟ لماذا لا تستقبلوا انتم الدواعش و تلارهابيين الذي يقاتلون الكيش العربي الليبي ؟؟ الجيش الوطني هو من يقر. و لستم انت م سبب دمار ليبيا

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