بوتين: نسعى لتحقيق المصالحة بين الأطراف الليبية بالتنسيق مع #فرنسا. #ليبيا #رو

Putin: we strive to achieve reconciliation between the Libyan parties in coordination with #France. #Libya #Russia #observatory
Translated from Arabic
Putin: we strive to achieve reconciliation between the Libyan parties in coordination with #France. #Libya #Russia #observatory
Translated from Arabic
المصالحه بين من و من ؟؟ الوضع في ليبيا هو انه هناك جيش وطني ي ي تطهير البلاد و طرابلس من المرتزقه و المليشيات و الدواعش. فكيف ستكون هذه المصالحه مع كمشة مجرمين ارهابيين. ؟؟ لماذا لا تستقبلوا انتم الدواعش و تلارهابيين الذي يقاتلون الكيش العربي الليبي ؟؟ الجيش الوطني هو من يقر. و لستم انت م سبب دمار ليبيا
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