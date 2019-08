لماذا لا تفضل البنات في بعض الدول العربية التنقل باستخدام وسائل النقل العامة؟ ما هي أهم الأسباب برأيكم؟

هل تستخدمون النقل العام في تنقلاتكم كما تفعل لمياء أم لا؟ وما الذي يمنعكم من إستخدامها؟

استمعوا لحلقة جديدة من #بودكاست #حكي_بنات

Why don’t girls in some arab countries prefer to travel using public transportation? What do you think is the most important reason?

Do you use public transport in your movements as lamia does or not? And What’s to stop you from using it?

Listen to a new episode of #podcast #talk _ girls

