ليبيا_الآن| هبوط جماعي للعملات الأجنية أمام الدينار . . . انخفضت أسعار صرف …

#ليبيا_الآن| هبوط جماعي للعملات الأجنية أمام الدينار

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انخفضت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق السوداء اليوم بمدينتي طرابلس وزليتن.

وخسر الدولار 4 قروش أمام الدينار عند الساعة الرابعة من عصر اليوم وبيع بـ4.08 دنانير، أما اليورو فقد انخفض بمقدار 3 قروش وتم تداوله بـ4.53 دنانير.

لم يسلم الذهب من هذه الانخفاضات، فقد بيع الغرام من كسر عيار 18 عصر اليوم في سوق المشير بطرابلس بـ145 دينارا ليفقد بذلك من قيمته دينارا واحدا.

ويأتي هذا الانخفاض بالتزامن مع بدء المصارف التجارية باستقبال معاملات أرباب الأسر بقيمة 500 دولار للفرد.

وشملت موجة الانخفاض العملات العربية والأجنبية، حيث تم بيع الليرة التركية على صعيد الحوالات من طرابلس إلى تركيا 71 قرشا لتخسر من قيمتها أمام الدينار 4 قروش، أما الجنيه المصري فقد انخفض بمقدار قرش واحد وبيع على الحدود الليبية المصرية بـ24 قرشا، بينما انخفض الدينار التونسي قرشين وبيع في السوق السوداء عند 1.42 دينار.