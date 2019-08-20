ليبيا_الآن| ذبح وتهجير وحصار.. مرزق تستغيث . . . اتهم عميد بلدية سبها، حامد…

#ليبيا_الآن| ذبح وتهجير وحصار.. مرزق تستغيث

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اتهم عميد بلدية سبها، حامد الخيالي، حكومة الوفاق بتمويل ودعم عصابات إرهابية بينها عناصر تشادية الأصل، تشن هجوماً مُسلحاً على المدينة منذ نحو أسبوعين، أسفر عن تهجير مئات السُكان.

واستنكر الخيالي اعتراف الوفاق بتبعية هذه المجموعات لها، ووصفها لها بـ”القوات الشرعية”، مُطالباً المجتمع الدولي الالتفات للجرائم التي تُرتكب في مرزق، والكشف عن حقيقة من يقف وراءها.

عميد بلدية سبها أشار عبر تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن حسن موسى زعيم الجماعة المهاجمة يقوم بعمليات حرق للمنازل وقتل وذبح للرجال في مرزق بشكل خاص والجنوب بشكل عام.

وشدد الخيالي على أن مرزق تُواجه خطراً كبيراً كونها مُحاصرة من قبل مجموعات ذات أصول تشادية في ليبيا، يعملون على إثارة الفوضى ونشر الخراب في المنطقة.

وقال حامد إن الوقود انعدم وانقطعت المياه والبنى التحتية والخدمات تضررت بسبب مُحاصرة هذه المجموعات الإرهابية لمرزق.