بعيرة: مايجري بمرزق محاولة لشد الجيش للخلف والتشوش عليه في الخطوط الخلفية. #لي

Bʿyrẗ: What’s going on with an attempt to tighten the army back and confuse it in the back lines. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Bʿyrẗ: What’s going on with an attempt to tighten the army back and confuse it in the back lines. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
صحيح بعيرة، احد النماذج الذى جاء بحكومة الصخيرات ولا تفهم في السياسة شيئا … عليك بالصمت والخجل وخسارة الدكتوراة يا سي الدكتور … كنت معاهم في الصخيرات غير التصوير والضحك عليك وفرحان بالتقاط الصور مع ليون وحثالة البشر الذين تاجروا بدماء الليبيين … مهازل!!!!!!!!!!
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