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بعيرة: مايجري بمرزق محاولة لشد الجيش للخلف والتشوش عليه في الخطوط الخلفية. #لي

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بعيرة: مايجري بمرزق محاولة لشد الجيش للخلف والتشوش عليه في الخطوط الخلفية. #ليبيا #المرصد

Bʿyrẗ: What’s going on with an attempt to tighten the army back and confuse it in the back lines. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليق

  • صحيح بعيرة، احد النماذج الذى جاء بحكومة الصخيرات ولا تفهم في السياسة شيئا … عليك بالصمت والخجل وخسارة الدكتوراة يا سي الدكتور … كنت معاهم في الصخيرات غير التصوير والضحك عليك وفرحان بالتقاط الصور مع ليون وحثالة البشر الذين تاجروا بدماء الليبيين … مهازل!!!!!!!!!!

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