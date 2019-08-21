ليبيا_الآن| اشتباكات بين “كتيبة معمر الضاوي” و “كتيبة فرسان جنزور” . . . أف…

#ليبيا_الآن| اشتباكات بين “كتيبة معمر الضاوي” و “كتيبة فرسان جنزور”

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أفاد ضابط من غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الوطني أن الطريق الساحلي الرابط مدينتي طرابلس والزاوية قد تم فتحه بعد إغلاقه عند البوابة المعروفة بببوابة الــ 17 .

وذكر عضو غرفة العمليات أن سبب الإغلاق هو الاشتباكات التي اندلعت

بين “كتيبة معمر الضاوي” التابعة لوزارة دفاع حكومة الوفاق و “كتيبة فرسان جنزور” التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق .

وصدرت تحذيرات لكل أهالي الزاوية بعدم استخدام الطريق الساحلي نحو بوابة 27 فيما لم ترد أي أخبار بعد عن وقوع ضحايا وإصابات بين الفصيلين المتناحرين فيما ذكرت مصادر متعددة في وقت سابق عن وقوع الكثير من الخلافات والاحتقانات بين التشكيلات المسلحة المختلفة التابعة لقوات حكومة الوفاق.