افحيمة: النواب المقاطعون هم أساس انشقاق البرلمان. #ليبيا #المرصد AF: the de

AF: the deputies are the basis of the split of Parliament. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
AF: the deputies are the basis of the split of Parliament. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
.زلزال فى صفوف الخوان بعد تصريحات مرشدهم ابراهيم منير الذى يعيش فى لندن للاخوان بانه لا احد اجبرهم على ما فعلوه وادى بهم للسجون منا اغضب الخوان اين السمع والطاعة العمياء لقد كانت قياداتهم تتعامل معهم كالقطيع والان تتبرأ منهم وما فعله هذا الشيطان ابراهيم منير مع اتباعه من الخوان ينطبق عليه قوله تعالى : كمثل الشيطان اذا قال للانسان اكفر فلما كفر قال انى برئ منك انى أخاف الله رب العالمين.فكان عاقبتهما انهما فى النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين
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