ليبيا_الآن| المسماري: جاهزون لتنفيذ العمليات العسكرية في مرزق . . . قال الن…

#ليبيا_الآن| المسماري: جاهزون لتنفيذ العمليات العسكرية في مرزق

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قال الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري إن مرزق خالية من الأهالي بعد هجوم المجموعات المسلحة عليها، حيث غادروها نحو سبها وتراغن ووادي عتبة.

وأكد المسماري في مؤتمر صحفي عقده في بنغازي، الأربعاء، أن المجموعات المسلحة قامت بسرقة الممتلكات العامة والخاصة وحرقت منازل المواطنين واستولت على السيارات ومواشي المواطنين ودمرت مزارعهم.

وأشار المسماري إلى أن القوات الجوية نفذت غارة على بوابة شرقي المدينة كما استهدفت مجموعات في حي 17، ولا زالت العمليات الجوية مستمرة والقوات جاهزة لتنفيذ أوامر غرفة عمليات مرزق.