ليبيا_الآن| قتلى وجرحى باشتباكات عنيفة بمحور اسبيعة . . . شهد محور اسبيعة م…

#ليبيا_الآن| قتلى وجرحى باشتباكات عنيفة بمحور اسبيعة

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شهد محور اسبيعة منذ صباح اليوم حتى العصر اشتباكات هي الأعنف منذ قرابة الشهر بين وحدات من الجيش الوطني والتشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في محاور المنطقة الغربية.

وذكرت مصادر عسكرية أن تعزيزات وصلت إلى وحدات الجيش التي كانت قد تراجعت من بعض الأجزاء داخل المنطقة منها معهد الطيران الذي دخلته تشكيلات الوفاق قبل أن تسترجعه الوحدات المسلحة لاحقاً.

كما بينت الأخبار الواردة من هناك وقوع حوالي 7 قتلى من التشكيلات المسلحة في انتظار الكشف عن الحصيلة النهائية من قبل الأجهزة الطبية.