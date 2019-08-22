ليبيا_الآن| موظفو حقل الفيل يستعدّون للاحتجاج على مرتباتهم . . . قال مهندس …

#ليبيا_الآن| موظفو حقل الفيل يستعدّون للاحتجاج على مرتباتهم

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قال مهندس يعمل في حقل “أبو الطفل” النفطي إن العاملين في الحقل سينظمون وقفات احتجاجيّة متتالية حتى يتمّ تنفيذ مطالبهم المتمثّلة في تطبيق قرار زيادة مرتبات القطاع بنسبة (67%).

وشدّد المصدر ذاته على أن العاملين ليس لديهم أي نية لإغلاق وتعطيل الإنتاج، مشيرا إلى أن النفط يخص الليبيين كافة لكن مطالبهم ستستمر بشكل سلمي.

ويعود قرار الزيادة لعام 2013، إلا أنه تم تجميده بعد إغلاق الموانئ النّفطيّة حينها من قبل الجضران ما تسبّب في تعثّر تنفيذه لقلة الإيرادات.