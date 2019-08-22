ليبيا_الآن| المحجوب: سلاح الجو يُسيطر على سماء ليبيا . . . أكد مدير إدارة…

#ليبيا_الآن| المحجوب: سلاح الجو يُسيطر على سماء ليبيا

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أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، العميد خالد المحجوب، أن المجموعات المُسلحة التابعة للوفاق بدأت تفشل في إقناع الشباب بالقتال في صفوفها، وهو ما دفعها للاستعانة بمن وصفهم بـ”المرتزقة التشاديين”

المحجوب أشار في تصريحات لوكالة “العين الإخبارية” إلى أن مُقاتلات سلاح الجو أصبحت تُسيطر على كامل سماء البلاد، بدليل سلسلة الغارات الجوية التي نفذتها مُؤخراً على مواقع متفرقة تتبع قوات الوفاق، وأسفرت عن تدمير مواقع انطلاق الطيارات التركية المُسيّرة.