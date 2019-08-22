ليبيا_الآن| ليبيا تُصدّر مليون برميل نفط إلى أمريكا . . . أفاد مصدر مطلع يع…

#ليبيا_الآن| ليبيا تُصدّر مليون برميل نفط إلى أمريكا

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أفاد مصدر مطلع يعمل في ميناء الحريقة بمدينة طبرق بأن ناقلة النفط marlin Santiago قد دخلت صباح اليوم إلى الميناء استعداداً لشحن مليون برميل نفط خام إلى أمريكا.

وتُظهر بيانات رسمية بأن ليبيا تصدر 5% من إنتاجها السنوي للولايات المتحدة الأمريكية.

كما تُبيّن البيانات ذاتها أن ليبيا تصدر النفط الخام بنسب بسيطة إلى دول بعيدة عن نطاقها الجغرافي من بينها الصين بنسبة 10% و البرازيل بنسبة 3% من الانتاج السنوي العام للمؤسسة الوطنية للنفط.