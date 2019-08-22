ليبيا_الآن| الدينار يتراجع مجددا أمام العملات الأجنبية . . . ارتفعت أسعار ص…

#ليبيا_الآن| الدينار يتراجع مجددا أمام العملات الأجنبية

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ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار عند افتتاح السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزلتين اليوم الخميس.

وحقق الدولار مكسبا قدره قرشان أمام الدينار ليتم تداوله بـ4.13 دنانير، أما اليورو فقد ارتفع بمقدار قرشين ليتم تداوله بـ4.57 دنانير.

ووصل سعر غرام الذهب عيار 18 كسر الواحد 147 دينارا مرتفعا بذلك دينار واحد بالمقارنة مع سعر الافتتاح اليوم.

أما العملات العربية والأجنبية فظلت مستقرة لليوم الثالث على التوالي وتم بيع الليرة التركية على صعيد الحوالات من طرابلس إلى تركيا بـ71 قرشا، أما الجنيه المصري فقد بيع على الحدود الليبية المصرية بـ24 قرشا، بينما استقر الدينار التونسي عند 1.42 دينار.