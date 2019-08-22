الرعيض: ترهونة أكبر عقبة تعيق القوات المدافعة عن #طرابلس.. والإنتصار على حفتر

Al-and: Tarhuna is the biggest obstacle to the forces defending #Tripoli.. and the victory over haftar is near. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Al-and: Tarhuna is the biggest obstacle to the forces defending #Tripoli.. and the victory over haftar is near. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
ليست ترهونة وحدها عقبة ضد المخطط الشيطانى للخوان المفسدين بل كل المدن الليبية عدا مصراطة الصهيونية التى سيعود اهلها الى رشدهم قريبا ويقوموا بحرق اوكار الاخوان المدينة لتطهيرها من اخوان ضرار مثلما فعل صحابة رسول الله مع مسجد ضرار بامر منه صلى الله عليه وسلم حيث هدموه واحرقوه رغم ان اخوان الشياطين ومرشدهم ابوعامر ادعى انه من اجل الفقراء والمساكين ابتغاء دخول الجنة ونزلت ايات قرانية تشهد انهم كاذبون وان بنايهم سينهار بهم فى نار جهنم لان هدفهم كما يفعل الخوان الاضرار بالمسلمين وتفريقهم لصالح الاعداء وقتها كان الروم واليوم اسرائيل التى وكلت تركيا وقطر بالنيابة عنها ووجدوا ضالتهم فى الاخوان المفسدين لتنفيذ مخططهم الشيطانى
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