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الرعيض: ترهونة أكبر عقبة تعيق القوات المدافعة عن #طرابلس.. والإنتصار على حفتر

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الرعيض: ترهونة أكبر عقبة تعيق القوات المدافعة عن #طرابلس.. والإنتصار على حفتر بات قريب. #ليبيا #المرصد

Al-and: Tarhuna is the biggest obstacle to the forces defending #Tripoli.. and the victory over haftar is near. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • ليست ترهونة وحدها عقبة ضد المخطط الشيطانى للخوان المفسدين بل كل المدن الليبية عدا مصراطة الصهيونية التى سيعود اهلها الى رشدهم قريبا ويقوموا بحرق اوكار الاخوان المدينة لتطهيرها من اخوان ضرار مثلما فعل صحابة رسول الله مع مسجد ضرار بامر منه صلى الله عليه وسلم حيث هدموه واحرقوه رغم ان اخوان الشياطين ومرشدهم ابوعامر ادعى انه من اجل الفقراء والمساكين ابتغاء دخول الجنة ونزلت ايات قرانية تشهد انهم كاذبون وان بنايهم سينهار بهم فى نار جهنم لان هدفهم كما يفعل الخوان الاضرار بالمسلمين وتفريقهم لصالح الاعداء وقتها كان الروم واليوم اسرائيل التى وكلت تركيا وقطر بالنيابة عنها ووجدوا ضالتهم فى الاخوان المفسدين لتنفيذ مخططهم الشيطانى

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