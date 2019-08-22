ليبيا_الآن| بجهود فنييها.. محطة أوباري تزيد قوتها الإنتاجية . . . أعلنت الش…

#ليبيا_الآن| بجهود فنييها.. محطة أوباري تزيد قوتها الإنتاجية

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أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن دخول الوحدة الثالثة من محطة أوباري الغازية لأول مرة على الشبكة العامة لتُضاف بذلك 130 ميغا وات جديدة للشبكة بعد فترة تجارب متكررة طيلة الفترة الماضية.

وكانت الشركة العامة للكهرباء قد أعلنت منتصف شهر يوليو الماضي دخول الوحدة الغازية الرابعة بمحطة أوباري إلى الشبكة بقوة إنتاجية قدرها 123 ميغا وات بعد تعاون مشترك مع المؤسسة الوطنية للنفط التي عملت على إمداد المحطة بالنفط الخام ليكون بديلاً عن الغاز لضمان تشغيلها.

وبلغت تكلفة إنشاء محطة أوباري الغازية 600 مليون دينار أي ما يعادل 450 مليون دولار إلا أن الفرق الأجنبية الفنية التابعة ” سيمنس الألمانية وانكا التركية ” غادرت المحطة على فترات بسبب الاعتداءات المتكررة.