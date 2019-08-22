#ليبيا_الآن| تركيب 7 أجهزة حديثة بمستشفى غدامس العام

.

.

.

في إطار سعي إدارة مستشفى غدامس العام لدعم وتطوير الأقسام الطبّية وبمجهودات ودعم الخيّرين تمّ تركيب سبعة أجهزة حديثة بقسم العلاج الطّبيعي في المستشفى.

الأجهزة ستسهم في الرفع من مستوى الخدمات الطبّية الصحيّة المقدّمة للمرضى وتوفّر عليهم عناء السفر لمسافات طويلة للحصول على هذه الخدمات حيث إنّ القسم كان متوقّفا منذ ما يقارب العشر سنوات.

جهود كبيرة من قبل إدارة المستشفى نتج عنها التعاقد مع بعض الأطبّاء والمتخصّصين لتشغيل هذا القسم والذي ستورّد له كلّ الأجهزة اللازمة للعلاج الطبيعي من أجل الرّفع من الخدمات المقدّمة للمواطنين.