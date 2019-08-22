ليبيا_الآن| منتخب “المصغرة” يتأهب لمونديال أستراليا . . . اختتم منتخبنا الو…

#ليبيا_الآن| منتخب “المصغرة” يتأهب لمونديال أستراليا

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اختتم منتخبنا الوطني لكرة القدم المصغرة معسكره الأول في مدينة مصراتة استعدادا للمشاركة في كأس العالم الذي سيقام الشهر المقبل في أستراليا.

وكان هذا التجمع الأول مخصصا لاختيار القائمة النهائية التي ستدافع عن حظوظ الفرسان في المونديال وشهد مشاركة أكثر من 25 لاعبا من أكثر من 14 ناديا من مختلف مناطق الاتحادات الفرعية سيتم تقليصهم إلى 15.

ويأتي منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية التي تعتبر من أقوى المجموعات، إذ تضم المنتخب الإنجليزي والمجري والسعودي إلى جانب الفرسان.

ومن المقرر إقامة معسكرات أخرى خلال الأيام القليلة القادمة في زليتن أو طرابلس لكن لم يتم التأكيد بعد.