ليبيا_الآن| الخرطوش يُلخّص مُستجدات المحاور . . . أكد مسؤول المركز الإعلامي…

#ليبيا_الآن| الخرطوش يُلخّص مُستجدات المحاور

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أكد مسؤول المركز الإعلامي التابع للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش، أن قوات الجيش الوطني في وضع ممتاز بعد الاشتباكات التي خاضتها أمس بمحور كازيرما.

وأشار الخرطوش إلى أن الجيش كبد المجموعات المسلحة التابعة للوفاق خسائر كبيرة حيث تعامل بالمدفعية الثقيلة في المواجهات التي خاضها جهة كوبري الفروسية فيما تعمدت المجموعات المسلحة اتباع أسلوب الرماية العشوائية.

وحول الوضع بمحور اسبيعة قال الخرطوش إن المنطقة تشهد هدوءا حذرا بعد الضربات التي وجهها الجيش لتمركزات الوحدات العسكرية في نقاط عديدة، مع الرصد المستمر لفرق الاستطلاع وسلاح الجو الذي استهدف ما يزيد على ثلاث عشرة سيارة مسلحة بالإضافة لتدمير دبابة من قبل سرية الكورنيت.

وشهد محور اسبيعة منذ يومين اشتباكات هي الأعنف منذ قرابة الشهر بين وحدات من الجيش الوطني والتشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في محاور المنطقة الغربية.

واستهدفت مُقاتلات سلاح الجو، أمس، 4 مواقع تتبع قوات الوفاق، دون تحديدها، فيما أكدت شعبة الإعلام الحربي أن الضربات الجوية كانت ناجحة وحققت أهدافها.