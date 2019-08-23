ليبيا_الآن| الوطنية للنفط تُطالب الرئاسي برفع مرتبات القطاع . . . بعد أيام …

#ليبيا_الآن| الوطنية للنفط تُطالب الرئاسي برفع مرتبات القطاع

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بعد أيام قليلة من موافقة المجلس الرئاسي على رفع مرتبات قطاع الصحة جددت المؤسسة الوطنية للنفط يوم الجمعة في بيان صادر عنها، طلبها من المجلس الرئاسي بتنفيذ القرار القاضي بزيادة مرتبات قطاع النفط الصادر في أكتوبر من العام 2013 ورفض تنفيذه من قبل الحكومة وقتها بسبب عدم استقرار إيرادات النفط إثر إغلاق إبراهيم الجضران الموانئ النفطية.

وأشار بيان المؤسسة إلى لقاء مرتقب بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله الأسبوع المقبل لبحث آلية لدراسة تنفيذ قرار الزيادة.