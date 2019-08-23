ليبيا_الآن| التحقيق مع معلّمات ساهمن في تغشيش طلبة الثانوية . . . أصدر وزير…

#ليبيا_الآن| التحقيق مع معلّمات ساهمن في تغشيش طلبة الثانوية

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أصدر وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني، عثمان عبدالجليل، قراراً بوقف مُعلمة ومديرة مدرسة عن العمل وإحالتهما للتحقيق، لمُخالفتهما للقوانين ومُساعدة طلبة امتحانات الشهادة الثانوية على الغش.

وصدر القرار الأول في حق المعلمة فوزية مصطفى بشير الحارتي التابعة لمدرسة الجمهورية بمراقبة التعليم طرابلس، بعد أن خالفت قوانين مراقبة الامتحانات التي كانت تُشارك فيها بمدرسة علي عبد الله وريّث.

وأوقفت الوزارة مديرة مدرسة توباز للتعليم الخاص، سهيلة زايد بشير، لقيامها أيضاً بمُساعدة الطلبة الممتحنين على الغش بشكل متعمّد، كما عُلِّق بموجب القرار إذن مزاولة العمل الممنوح للمدرسة إلى حين الانتهاء من التحقيق مع مديرتها.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تشديد وزارة التعليم على سير امتحانات الشهادة بشكل سليم وعدم التهاون مع أي مُخالفات واردة.