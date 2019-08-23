ليبيا_الآن| داخلية الوفاق تعقد اجتماعا لبحث أزمة المهاجرين . . . بحث مندوب …

#ليبيا_الآن| داخلية الوفاق تعقد اجتماعا لبحث أزمة المهاجرين

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بحث مندوب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية مع نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اجتماع عقد بطرابلس الخميس أوضاع المهاجرين داخل مراكز الإيواء بناء على تعليمات وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا.

وتركزالاجتماع على إجراء دراسة لإيجاد حلول سريعة وناجعة لأزمة المهاجرين داخل مركز إيواء طريق السكة والذي يتواجد فيه قرابة 482 مهاجرا جاءوا من مركز إيواء تاجوراء الذي تعرض لقصف في الثاني من يوليو الماضي.

وذكر مكتب المنظمة الدولية للهجرة في وقت سابق أن في ليبيا 5 آلاف مهاجر غير قانوني تم ترحيلهم إلى بلدانهم خلال العام الجاري، في إطار برنامج العودة الطوعية الذي تديره المنظمة في ليبيا حيث عاد المهاجرون بأمان إلى 30 دولة جاؤوا منها .