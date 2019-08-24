المحجوب: لدينا معلومات عن وصول عدد من الإرهابيين الأجانب من #تركيا الى #مصراتة

Shrouded: we have information about the arrival of a number of foreign terrorists from #turkey to #misrata. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Shrouded: we have information about the arrival of a number of foreign terrorists from #turkey to #misrata. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
ابن الجيش الليبي …؟!!!
مهمة الجيش الليبي حماية الاراضي الليبية بحريا وبريا وجويا – حتى الموانئ والمياه الإقليمية الليبية يحب ان تكون محمية بواسطة مروحيات وخفر السواحل على طول الساحل ووضع نقاط تفتيش في المطارات والموانىء البحرية / المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين – راينا سفن تركيا المحملة بالاسلحة ولا تظنوا ان الأتراك قدموا لمساعدة الوفاق كما يقولون او حماية العاصمة من حفتر – الأتراك يريدون احتلال العاصمة ومعهم اليهود والإيطاليين ومحاولة اعادة امجاد روما وأمجاد الاستعمار العثماني وسحق الليبيين داخل أراضيهم – ابن الليبي الذي بستطيع رفع سلاح في ارض تركية او ارض إيطالية او فرنسية -،،،؟!!! هل انتم مجانين تسمحون للاجانب برفع السلاح عليكم داخل ارضكم …؟!!!
هذا يجعلهم يتمادون وربما حتى سيغتصبون النساء الليبيات ويستبيحون أعراضكم …!!!!!
يجب ان تفكروا في هذا الكلام . وأخذ موقف حقيقي امام ما يحدث .
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