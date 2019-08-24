رجل برداء أبيض ظهر في غرفة سمر بالمستشفى واختفى لاحقاً..هل كان يريدها أن يخبرها شيئاً؟ استمعوا لسر سمر “أم ناجي” وشاركونا آراءكم (رابط الحلقة بالتعليقات 👇)#همّ_وراح #بودكاست #راديو_الآن