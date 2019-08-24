رجل برداء أبيض ظهر في غرفة سمر بالمستشفى واختفى لاحقاً..هل كان يريدها أن يخبرها شيئاً؟ استمعوا لسر سمر “أم ناجي” وشاركونا آراءكم (رابط الحلقة بالتعليقات 👇)#همّ_وراح #بودكاست #راديو_الآن
رجل برداء أبيض ظهر في غرفة سمر بالمستشفى واختفى لاحقاً..هل كان يريدها أن يخبرها شيئاً؟ استمعوا لسر سمر “أم ناجي” وشاركونا آراءكم (رابط الحلقة بالتعليقات 👇)#همّ_وراح #بودكاست #راديو_الآن
وليش ما تتزوج شخص يشيل عليها الحمل وتتعاون وياه لتربية اطفالها وتكوين أسرة مع ولدها ويكون الراجل يحميها وتكون ربة منزل وهو يكون راحل البيت وتكون حياتها طبيعية …؟!!! الزواج هو الدرع الحصين للنساء .
الان حتى الفتيات والنساء الذين يشتغلون وينكرون حق الرجال في الزواج وتحمل اعباء البيت – يتعرضون للتحرش الجنسي والاغتصاب احيانا في أماكن العمل – لماذا لا تحمي المراءة نفسها بالزواج وتحصن بيتها وأولادها وتعطي الفرصة للرجل لكي يحميها من غدر الزمان ….. !!!!!
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