ليبيا_الآن| 4 شروط تفصل بين القيادة العامة و”عقلاء مصراتة” . . . حددت القيا…

#ليبيا_الآن| 4 شروط تفصل بين القيادة العامة و”عقلاء مصراتة”

.

.

.

حددت القيادة العامة للجيش الوطني 4 شروط رئيسية للبدء في الحوار مع أعيان مدينة مصراتة بشأن تورط مجموعات تتبعها بمعارك طرابلس، بحسب ما نقلته صحيفة “الاتحاد” عن مصادر عسكرية مطلعة.

وتضمّنت شروط القيادة العامة أولاً تفكيك المجموعات المسلحة، ومن ثم تسليم أسلحة هذه المجموعات، إضافة إلى تقديم المتورطين في جرائم بحق الشعب الليبي للقضاء، وإخراج المستشارين الأجانب من مصراتة.

وأشارت ذات المصادر العسكرية إلى تواصل أطراف وسيطة مع القيادة العامة للجيش الوطني بشأن الترتيب لمفاوضات مع من وصفتهم بـ”عقلاء مصراتة”.