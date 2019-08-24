#ليبيا_الآن| أزمة استخراج الجواز

.

.

.

بات استخراج جواز السفر حلما للكثيرين في ليبيا في ظل تعثر عمل المنظومة وغياب حلول تلوح في الأفق.

واستعصت المشكلة على الحل رغم بساطتها، فمنذ زهاء خمس سنوات والمواطنون يعانون من صعوبة استخراج الجوازات، فالمنظومة المركزية لاستخراج الجوازات التي يتم التحكم فيها من طرابلس تفتح لأوقات قصيرة وغير محددة، فعندما يتردد المواطنون على فروع الجوازات في المنطقة الشرقية يجيبهم الموظفون بأن المنظومة أغلقت من طرابلس.

وللكهرباء دور في الأزمة، حيث يربك انقطاعاها عمل المكاتب والفروع ويعرض الأجهزة لمخاطر التعطل بسبب تذبذب التيار.