ليبيا_الآن| عتيقة بشير: الصراع بمرزق بين الأهالي وتشاديين . . . جددت عضو ال…

#ليبيا_الآن| عتيقة بشير: الصراع بمرزق بين الأهالي وتشاديين

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جددت عضو المجلس البلدي مرزق عتيقة بشير تأكيدها على مأساوية الأوضاع في مدينة مرزق بعد تهجير السكان وحرق المنازل والبيوت في عدة أحياء بالمدينة.

ذكرت عتيقة بشير السبت، أن الخلاف القائم في المدينة لا يمكن أن يحل عبر فتح المسارات الاجتماعية وعقد اللقاءات وإدخال الوسطاء بين الأطراف لأنه- بحسب وصفها- صراع وطني بين الأهالي وبين المجموعات التشادية التي دخلت المدينة.

وطالبت عتيقة بضرورة إرسال لجان لتقصي الحقائق والوقوف على صورة ما حصل لأحياء المدينة من أجل إثبات وجود الجماعات التشادية التي كانت محل إنكار من قبل شخصيات اعتبارية.