ليبيا_الآن| المحجوب: المعركة الآن في طرابلس بين الجيش والإخوان . . . قال مد…

#ليبيا_الآن| المحجوب: المعركة الآن في طرابلس بين الجيش والإخوان

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قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، العميد خالد المحجوب، إن المعركة الآن في طرابلس بين الجيش الوطني وتنظيم الإخوان، مضيفا أن الجيش قرر القضاء على تنظيم الإخوان مهما تلقى من دعم خارجي.

وأكد المحجوب أن الدعم التركي للجماعات المسلحة في طرابلس لم يتوقف، وأن تركيا باتت تجني مبالغ طائلة جراء سحب مستحقات أرباب الأسر منها.

وشدد المحجوب على أهمية القضاء على تنظيم الإخوان لأن الليبيين يرفضونهم، موضحا أنه لا عداوة بين الليبيين وسيتم محاسبة المجرمين عبر القضاء، مبينا أن الجيش الوطني هدفه الأساسي تحقيق سيادة الوطن والقضاء على الإرهاب.