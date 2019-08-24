” الإخوان الليبية ” تفقد أحد كوادرها في #تركيا. #ليبيا #المرصد “Libyan Brot

“Libyan Brotherhood” loses one of its cadres in #turkey. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
“Libyan Brotherhood” loses one of its cadres in #turkey. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
بالله عليكم صلوا عالنبي – وياسر من التمزيط والتفريق بين الناس في ليبيا هذا اخواني وهذا داهشي وهذا صوفي وهذا سلفي وهذا عثماني وهذا كذا وكذا …
فكوا هالأحزاب وخليكم مسلمين توحدوا الله وتمشوا على شريعته وتصلوا صلاتكم – هذه الأحزاب زادت فرقت البلاد اجتماعيا قبل التفريق الجغرافي الي يعولوا عليه أعداء الاسلام واعداء الأمة العربية خليكم تريس وأوقفوا لبلادكم كل واحد يعرف الي ليهًه والي عليه – واعرفوا قيمة بلادكم قبل ما تتخذ وتقعدوا تقولوا يا حسرة . راجعوا كلامي يوم الحساب ما بتقول لله عزوجل انك اخواني ولا سلفي ولا داعشي ولا حنفي – بأقوله أني مسلم وهذه أعمالي . فخافوا الله في انفسكم فالحياة قصيرة اعمل الخير لتصل لبر النحاة . وعارفين تقروا فكلامي لكن الي هذا وأخذ اا لدينا بتصكير الرأس – لين بدّي الاستعمار يعطي فالأولوية للمراءة وما ادراك ما المراءة ،،،!!!!
انهضوا واعرفوا روحكم وين واقفين . سلام عليكم .
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