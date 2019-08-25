بلدية الشويرف: لا نعترف بأية أجسام موازية للحكومة المؤقتة مهما ادعت الشرعية. #

The Municipality: we do not recognize any objects parallel to the temporary government, no matter what they claim legitimacy. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
The Municipality: we do not recognize any objects parallel to the temporary government, no matter what they claim legitimacy. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
مجلس النواب مجلس يسرق الأموال من الشعب آلى الان لم افهم لماذا هذا الصمت والسلبية من الشعب الليبي ،،،؟!!!
يحب حل البرلمان وإقامة الدولة المدنية بدعم عسكري يوافق عليه الليبيين – الدولة العسكرية ستكون ليست في صالح المواطن الليبي والدولة المدنية بدون عسكرية لن تحمي الشعب الليبي – يحب وضع الأمور في نصابها وحل البرلمان وإنشاء الاختيار الشعبي لإدارة البلديات – وغير ذالك هو مهلكة وضياع للراي العام للشعب الذي يحكم نفسه بنفسه _ يجب الصمود امام هذه العصابات الحكومية حتى تكون البلاد في عهدة وامانة الأنقياء والأوفياء بعهودهم – وإقامة الموتمرات الشعبية في نهاية كل شهر داخل كل البلديات بالديمقراطية المباشرة حتى لا يكون هناك قمع واستبداد ويكون الاقتصاد الليبي لليبيين وليس لدعم احزاب او جهات عسكرية تعمل على مصالحها الخاصة فقط . أيها الشعب الابي ،،،، انت شعب عربي .
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