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بلدية الشويرف: لا نعترف بأية أجسام موازية للحكومة المؤقتة مهما ادعت الشرعية. #

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بلدية الشويرف: لا نعترف بأية أجسام موازية للحكومة المؤقتة مهما ادعت الشرعية. #ليبيا #المرصد

The Municipality: we do not recognize any objects parallel to the temporary government, no matter what they claim legitimacy. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • مجلس النواب مجلس يسرق الأموال من الشعب آلى الان لم افهم لماذا هذا الصمت والسلبية من الشعب الليبي ،،،؟!!!
    يحب حل البرلمان وإقامة الدولة المدنية بدعم عسكري يوافق عليه الليبيين – الدولة العسكرية ستكون ليست في صالح المواطن الليبي والدولة المدنية بدون عسكرية لن تحمي الشعب الليبي – يحب وضع الأمور في نصابها وحل البرلمان وإنشاء الاختيار الشعبي لإدارة البلديات – وغير ذالك هو مهلكة وضياع للراي العام للشعب الذي يحكم نفسه بنفسه _ يجب الصمود امام هذه العصابات الحكومية حتى تكون البلاد في عهدة وامانة الأنقياء والأوفياء بعهودهم – وإقامة الموتمرات الشعبية في نهاية كل شهر داخل كل البلديات بالديمقراطية المباشرة حتى لا يكون هناك قمع واستبداد ويكون الاقتصاد الليبي لليبيين وليس لدعم احزاب او جهات عسكرية تعمل على مصالحها الخاصة فقط . أيها الشعب الابي ،،،، انت شعب عربي .

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