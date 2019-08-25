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#ليبيا_الآن| السيسي: حل أزمة ليبيا يحتاج لإرادة سياسية . . . قال الرئيس المص…

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| السيسي: حل أزمة ليبيا يحتاج لإرادة سياسية
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قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن الطريق للخروج من الأزمة في ليبيا معروف، ولا يحتاج سوى لإرادة سياسية وإخلاص النوايا، للبدء في عملية تسوية سياسية شاملة.

وأضاف السيسي في كلمة أمام قمة شراكة مجموعة السبع وأفريقيا، اليوم الاحد، أن حل الأزمة الليبية يجب أن يضمن استعادة الاستقرار، والقضاء على الإرهاب وفوضى الميليشيات، وإنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا.

ووفق بيان للرئاسة المصرية، فقد أكد السيسي على أهمية ضمان عدالة توزيع موارد ليبيا والشفافية في إنفاقها، واستكمال توحيد المؤسسات الليبية على النحو الوارد في الاتفاق السياسي الليبي.

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قناة الان

قناة الان

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  • حل الازمة الليبية يبدأ بثورة شعبية ضد الاخوان مثل مصر والسودان وبعد حرق اوكارهم وطردهم خارج البلاد سيجلس باقى الشعب الليبى معا خوت وحبايب بعد طرد هؤلاء الشياطين الملاعين هم اصل الشرور فى العالم كله الم ترى الحيوان صوان رئيس حزب الندالة والبلاء وهو يتياهى بغباوته عندما اشار على السراج ان يدير الحكومة دون نيل ثقة البرلمان والنتيجة فشل الصخيرات وانسحاب نصف اعضاء الرئاسى كل هذا ليستمروا فى نهب المال العام وتهريبه للخارج فى ظل الفوضى وهم لايريدون اى استقرار للوطن لانهم لايؤمنوا به هو مجرد بيت مال التنظيم الدولى للاخوان ويعلمون جيدا ان الاستقرار واجراء انتخابات لبناء دولة مدنية فى ليبيا مع وجود جيش قوى يحمى الديمقراطية وينهى فوضى المليشيات ويحقق الامن والامان يعنى رحيلهم عن السلطة مثل مصر والسودان ابعدوا شياطين الاخوان تعيشوا فى امان

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