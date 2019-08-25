ليبيا_الآن| السيسي: حل أزمة ليبيا يحتاج لإرادة سياسية . . . قال الرئيس المص…

#ليبيا_الآن| السيسي: حل أزمة ليبيا يحتاج لإرادة سياسية

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قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن الطريق للخروج من الأزمة في ليبيا معروف، ولا يحتاج سوى لإرادة سياسية وإخلاص النوايا، للبدء في عملية تسوية سياسية شاملة.

وأضاف السيسي في كلمة أمام قمة شراكة مجموعة السبع وأفريقيا، اليوم الاحد، أن حل الأزمة الليبية يجب أن يضمن استعادة الاستقرار، والقضاء على الإرهاب وفوضى الميليشيات، وإنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا.

ووفق بيان للرئاسة المصرية، فقد أكد السيسي على أهمية ضمان عدالة توزيع موارد ليبيا والشفافية في إنفاقها، واستكمال توحيد المؤسسات الليبية على النحو الوارد في الاتفاق السياسي الليبي.