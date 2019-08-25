ليبيا_الآن| صعود جديد للعملات الأجنبية بالسوق السوداء . . . عاودت أسعار صرف…

#ليبيا_الآن| صعود جديد للعملات الأجنبية بالسوق السوداء

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عاودت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن الارتفاع من جديد اليوم الأحد بعد انخفاضات متتالية سجلتها في الساعات الأخيرة من تداولات أمس السبت.

وتداول التجار الدولار بـ4.12 دنانير ليحقق ارتفاعا قدره قرش واحد، أما اليورو فقد تم تداوله بـ4.57 دنانير ليرتفع أمام الدينار بمقدار قرش واحد.

ولم تشهد أسعار الذهب أي تغيير مقارنة بأسعار أمس، فقد تم بيع الغرام الواحد من الذهب عيار 18 كسر بـ149 دينارا.

أما على صعيد أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الدينار، من بينها الدينار التونسي والجنيه المصري فظلت مستقرة لليوم الخامس على التوالي في المناطق الحدودية وهي امساعد شرقا وراس اجدير غربا.

وبيع الدينار التونسي بـ1.44 دينار، بينما استقر الجنيه المصري عند 24 قرشا، وبيعت الليرة التركية بـ72 قرشا على صعيد الحوالات من طرابلس إلى تركيا.