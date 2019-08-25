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البرغثي: أهالي بنغازي سيتحركون قريباً ضد حفتر ومرتزقته لينهار في #طرابلس. #ليب

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

البرغثي: أهالي بنغازي سيتحركون قريباً ضد حفتر ومرتزقته لينهار في #طرابلس. #ليبيا

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البرغثي: على المدافعين عن طرابلس أن ينفروا جميعهم لمنع حفتر من دخول المدينة. #المرصد

Al-Albergta: the people of Benghazi will soon move against haftar and his mercenaries to collapse in #Tripoli. #Libya

Read too..

Al-Albergta: Tripoli defenders must all fight to prevent haftar from entering the city. #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • رد قوي الله ينصركم ياترهونة لانكم والله على حق ومصراتة التي تدافع علىى ملشيات طرابلس هم على باطل

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