البرغثي: أهالي بنغازي سيتحركون قريباً ضد حفتر ومرتزقته لينهار في #طرابلس. #ليب

البرغثي: أهالي بنغازي سيتحركون قريباً ضد حفتر ومرتزقته لينهار في #طرابلس. #ليبيا

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البرغثي: على المدافعين عن طرابلس أن ينفروا جميعهم لمنع حفتر من دخول المدينة. #المرصد