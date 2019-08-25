البرغثي: أهالي بنغازي سيتحركون قريباً ضد حفتر ومرتزقته لينهار في #طرابلس. #ليب

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البرغثي: أهالي بنغازي سيتحركون قريباً ضد حفتر ومرتزقته لينهار في #طرابلس. #ليبيا
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البرغثي: على المدافعين عن طرابلس أن ينفروا جميعهم لمنع حفتر من دخول المدينة. #المرصد
Al-Albergta: the people of Benghazi will soon move against haftar and his mercenaries to collapse in #Tripoli. #Libya
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Al-Albergta: Tripoli defenders must all fight to prevent haftar from entering the city. #Observatory
Translated from Arabic
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