ليبيا_الآن| ترامب وجونسون يبحثان الأوضاع في ليبيا . . . أعلن البيت الأبيض ا…

#ليبيا_الآن| ترامب وجونسون يبحثان الأوضاع في ليبيا

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أعلن البيت الأبيض الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد بحث ملف الأزمة الليبية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وبحث ترامب مع جونسون إلى جانب المف الليبي أزمة شركة هواوي الصينية، وتقنية الجيل الخامس خلال لقاء ثُنائي جمعهما على هامش قمة مجموعة السبع بمدينة بياريتس الفرنسية.

وأشار بيان البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني ناقشا قضايا أمنية عالمية ذات اهتمام مشترك أبرزها أزمة إيران المُشتعلة وتوترات هونغ كونغ.

وفي إطار فرض ملف الأزمة الليبية لنفسه بقوة على الاجتماع السنوي لوزراء خارجية الدول الصناعية السبع، كان ملفها حاضراً ضمن مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إيطاليا المستقيل جوزيبي كونتي، على هامش القمة.