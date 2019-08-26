ليبيا_الآن| بلدية سرت تطمئن أهالي المدينة: الكهرباء ستعود تدريجيًا . . . أك…

#ليبيا_الآن| بلدية سرت تطمئن أهالي المدينة: الكهرباء ستعود تدريجيًا

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أكدت بلدية سرت أن المدينة وضواحيها، أن عملية إرجاع التيار الكهربائي للمدينة، سيبدأ بشكل تدريجي وبقيم محدودة، وأن عملية إرجاعه للمناطق والأحياء، سيصبح جُزئيًا، والأحياء بسبب تزايد طرح ساعات الأحمال التى فاقت 7 ساعات.

وأوضحت البلدية، لجنة التواصل بالبلدية بحثت مع لجنة الأزمة بالشركة العامة للكهرباء، وإدارة التوزيع في سرت، حول عملية إصلاح الأعطال في المدينة.

وأشارت بلدية سرت، أن المدينة مرّت بأزمة انقطاع الكهرباء، لمدة طويلة، وأنها تعمل على إرجاع الكهرباء لمناطق المدينة، بشكل جيد، خلال الفترة المقبلة.