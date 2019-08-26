ليبيا_الآن| الهلال الأحمر يقدم مساعدات لنازحي طرابلس . . . قام فريق الإغاثة…

#ليبيا_الآن| الهلال الأحمر يقدم مساعدات لنازحي طرابلس

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قام فريق الإغاثة التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس بتزويد الروضة الكائنة بمنطقة طريق السور بالعاصمة طرابلس بمواد غذائية ليتم توزيعها على الأسر النازجة الموجودة بالروضة

ومن جانب آخر قام مكتب القربوللي بتوزيع سلة غذائية لمرضى غسيل الكلى بمنطقة القربوللي كما قاموا بتزويدهم ببعض الأدوية الطبية ضمن جهود مكاتب فروع الهلال المتواصلة.

وتتزايد المخاوف بأن تؤدي الاشتباكات المسلحة في ضواحي طرابلس إلى كارثة إنسانية بحق المدنيين الذين يدفعون الثمن الباهظ بحسب منظمات محلية ودولية موجودة على الأرض.

وتطالب المنظمات بضمان توفير السكن المناسب للنازحين ومنحهم المساعدات الإنسانية واحتفاظهم بحقهم في العودة بأمان وكرامة إلى ديارهم، موصية جميع الأطراف بوقف العمليات القتالية.