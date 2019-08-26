ليبيا_الآن| صحة الوفاق تستنكر قصف سيارة مدنية بطرابلس . . . استنكرت وزارة ا…

#ليبيا_الآن| صحة الوفاق تستنكر قصف سيارة مدنية بطرابلس

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استنكرت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق حادثة استهداف سيارة بمنطقة الكريمية بطرابلس والتي أسفرت عن وقوع أربعة قتلى.

وقالت وزارة الصحة في بيان أدرج ليلا إن هذه الاستهدافات المتكررة على المرافق المدنية والأحياء السكنية والمواطنين هي استهدافات ممنهجة مضيفة أن أفراد الطب الميداني حاولوا إسعاف المواطنين لكن الإصابات كانت بليغة وفارق المصابون الحياة.

وشددت الوزارة على خطورة هذه الأفعال التي وصفتها بجرائم حرب مطالبة الجهات المعنية بالعمل على تقديم الجناة للعدالة.