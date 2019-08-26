ليبيا_الآن| الجيش الوطني يبدأ باقتحام غريان . . . أعلن المركز الإعلامي لغرف…

#ليبيا_الآن| الجيش الوطني يبدأ باقتحام غريان

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أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات المنطقة الغربية تقدم وحدات عسكرية من الجيش الوطني نحو مدينة غريان وسيطرتها على عدة أحياء في المدينة بإسناد من القوات الجوية.

وأكد المركز الإعلامي في بيان سيطرة الجيش الوطني على منطقة غوط الريح، ثم منطقتي الكليبة وبني وزير المتاخمتين لمدينة غريان، والقضاء على الجماعات المسلحة المتحصنة في مواقع بهدف التصدي لتقدم القوات، لافتا إلى تدمير أسلحة “الكورنيت” 12 عربة مسلحة.

وأشار البيان إلى خروج أهالي منطقتي الكليبة وبني وزير والتحامهم مع قوات الجيش التي واصلت تقدمها إلى وسط مدينة غريان للسيطرة عليها.

من جهتها قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني إن قوات الجيش توغلت داخل منطقة الصلاحات.