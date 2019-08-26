ليبيا_الآن| الملف الليبي يجمع ترامب والسيسي . . . بحث الرئيسان الأمريكي دون…

#ليبيا_الآن| الملف الليبي يجمع ترامب والسيسي

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بحث الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والمصري عبدالفتاح السيسي مستجدات الأزمة السياسية والعسكرية في ليبيا.

ونشر حساب البيت الأبيض على تويتر تغريدية مقتتضبة أشار فيها إلى اللقاء الثنائي الذي جمع الرئيسين في قمة الدول السبع المقامة في فرنسا مضيفاً أن الرئيسين عبروا عن دعمهم المشترك لدولة ليبية مستقرة وموحدة وديمقراطية وقادرة على الوقوف بمفردها ضد الإرهاب وتوفير الأمن والازدهار لجميع مواطنيها.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أمس الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد بحث ملف الأزمة الليبية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.