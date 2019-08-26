حويلي: حفتر يحاول السيطرة على #غريان ليعود إلى طاولة المفاوضات. #ليبيا #المرصد

H: Haftar is trying to take control of #gharyan to return to the negotiations table. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
H: Haftar is trying to take control of #gharyan to return to the negotiations table. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
ﻻ حول ولا قوة الا بالله ماهذه الاسماء الاخوانية الشح والحويلى ودبرز من بتوع موزه كلهم عاهات مستديمة .حويلى واضح ان عنده حول فى عينيه ولا يشاهد الواقع فمن يملك الايقاع على الارض هو الجيش الوطنى وحصل على ما يتمناه من المجتمع الدولى وهو عدم وقف اطلاق قبل تنفيذ خطته لاستزاف المليشيات والدخول لوسط العاصمة بنفس اسلوب درنة باقل خسائر فى المدنيين والمنشآت وقد اعلن من قبل لا مفاوضات قبل تحرير العاصمة من الارهاب ياخروف ياحول هو كل الخوان متخلفين عقليا وبيفكروا بالمقلوب ومن شدة الحول عند هذا الحويلى انه يتصور ان ليبيا تقع على البحر الاحمر وليس الابيض ﻻنه اهبلاوى
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