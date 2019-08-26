#ليبيا_الآن| باشاغا: الأمم المتحدة أوقفت دعم ترحيل المهاجرين

.

.

.

قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، إن الأمم المتحدة توقفت عن تقديم المساعدة بخصوص نقل المهاجرين غير القانونيين إلى بلدانهم.

جاء ذلك خلال لقاء جمع باشاغا بمساعدة المفوض السامي لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة كيلي كليمنتس، الاثنين، في طرابلس.

ووفق بيان لـ”داخلية الوفاق”، فقد أشار باشاغا إلى أن حكومة الوفاق تتعامل مع ملف اللاجئين من منطلق إنساني، وأن ذلك يكلف ليبيا عبئا كبيرا وعلى الدول الأخرى التعاون للتخفيف هذه المعاناة.

ودعا باشاغا الي عدم تحميل ليبيا في هذا الشأن أكثر من طاقتها خاصة وأنها تمر بظروف صعبة ومع ذلك تتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بشأن إيجاد حلول لهذه المشكلة.