ليبيا_الآن| الدفاع التونسية تحذر مواطنيها بعد حادثة إطلاق النار على الحدود اللي…

#ليبيا_الآن| الدفاع التونسية تحذر مواطنيها بعد حادثة إطلاق النار على الحدود الليبية

.

.

.

حذّرت وزارة الدفاع التونسية، مواطنيها من الاقتراب من المناطق الحدودية العازلة، حفاظا على أرواحهم، بعد أن كشفت محاولات تسلّل للأراضي التونسية، وتهريب السلع وتعرّض أفراد أمنها لإطلاق نار من المهربين.

وأعلنت الوزارة في بيان لها، أن دورية عسكرية تابعة للمنطقة الحدودية في لولاية تطاوين، تعرضت لإطلاق نار من سيارتي تهريب في الجهة المقابلة للساتر الترابي الليبي، وأن حرس الحدود التونسي ردّت على إطلاق النار، ما أدّى السيارتين للفرار نحو الداخل الليبي، دون وقوع أي إصابات لأفراد الأمن التونسي.

ورصدت وزارة الدفاع التونسية، ثلاث سيارات تهريب السلع التموينية، قادمة من الجانب الليبي، أن وحدات الجيش التونسي نجحت في توقيف سائقي السيارات، وتبيّن أنهم لا يملكون أي وثائق هوية، وفق ما نشرته الوزارة على موقعها الرسمي.

وأشارت الوزارة، أنها أوقفت في وقت سابق، سيارة تهريب مُحمّلة بألف كيلو من الشاي، قادمة من الأراضي الليبية، وتم تسليم أصحابها، إلى المثالح الديوانية بمنطقة ذهيبة لإتمام الإجراءات القانونية.