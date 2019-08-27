ليبيا_الآن| غارات متفرقة تكسر هدوء محاور القتال بطرابلس . . . تشهد عدة محاو…

#ليبيا_الآن| غارات متفرقة تكسر هدوء محاور القتال بطرابلس

.

.

.

تشهد عدة محاور جنوب طرابلس هدوءا حذرا بينما كانت هناك ضربات جوية من قبل سلاح الجو التابع للجيش على عدد من المواقع في العزيزية وغريان.

أكثر من 5 أشهر مرت على حرب طرابلس وضواحيها شهدت فيها قتالا شرسا على الأرض وفي الجو، وقتال اليوم لم يكن مختلفا عن غيره في عدد من المحاور التي تفاوتت فيها شدة الاشتباكات.

محور العزيزية شهد صباح اليوم غارة جوية من قبل سلاح الجو التابع للجيش الوطني استهدف خلالها تمركزا لقوات الوفاق المسيطرة على المنطقة مع تحليق مكثف للطيران الحربي، فيما شهدت محاور القتال فيها هدوءا حذرا.

محور السبيعة الذي يسيطر عليه الجيش الوطني لم يشهد جديدا وبقي الوضع هادئا فيها حتى اللحظة، أما محور المطار فقد شهد اشتباكات متقطعة على مدار الثلاثة أيام الأخيرة مع اشتداد للمعارك فيها بالقصف المدفعي المتبادل فترة الليل.

وفي غريان التي عاشت بالأمس يوما ثقيلا كان لأحد المحاور فيها نصيب من الضربات الجوية إذ أعلن سلاح الجو التابع للجيش استهدافه تمركزا لقوات الوفاق بأبو غيلان نتج عنه إصابات مباشرة في المعدات والأرواح