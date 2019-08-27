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فيديو | بيان مخيم #تاورغاء في مدينة #أجدابيا بشأن نفي ماجاء في بعض وسائل الإع

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

فيديو | بيان مخيم #تاورغاء في مدينة #أجدابيا بشأن نفي ماجاء في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي عن إخراجهم من المخيم بالقوة.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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