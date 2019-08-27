فيديو | بيان مخيم #تاورغاء في مدينة #أجدابيا بشأن نفي ماجاء في بعض وسائل الإع

فيديو | بيان مخيم #تاورغاء في مدينة #أجدابيا بشأن نفي ماجاء في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي عن إخراجهم من المخيم بالقوة.
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ليبيا مباشر
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