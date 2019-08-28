ليبيا_الآن| وفاة الفنان التشكيلي الليبي عمران بشنة . . . أعلنت كلية الآداب …

#ليبيا_الآن| وفاة الفنان التشكيلي الليبي عمران بشنة

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أعلنت كلية الآداب جامعة الزاوية، وفاة الفنان التشكيلي عمران بشنة، بعد رحلة علاج قصيرة إلى تونس، لم تُمهله الكثير، نظرا إلى مرضٍ ألمّ به، منذ فترة.

ونشرت الكلية عبر صفحتها على الفيسبوك، خبر وفاة رئيس قسم الفنون بالكلية الدكتور عمران بشنة.

وولد الفنان التشكيلي في مدينة الزاوية، العام 1952، وبدأ باكرا اهتمامه بالرسم والفن التشكيل بشكل عام، في مراحل الطفولة وتحديدا في مرحلة الصف الخامس ومن بعدها الصف الثامن والتاسع، وكانت أولى تجاربه مع لوحة الراعي، ومن بعدها، لوحة عباد المزهرية للفنان الفرنسي “سيزان”.