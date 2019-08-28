ليبيا_الآن| قنونو: قوات الوفاق تصدّت لهجوم على مدينة غريان . . . ذكر المتحد…

#ليبيا_الآن| قنونو: قوات الوفاق تصدّت لهجوم على مدينة غريان

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ذكر المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو، أن قواتهم تصدّت لهجوم وصفه بـ”الفاشل” من الجيش الوطني، قبل يوم، على مدينة غريان.

وأضاف قنونو في حديثه لـ “اندبندنت عربية”، أن قوات الوفاق كبّدت الجيش الوطني خسائر في العتاد والأوراح، خلال معارك شهدتها مدينة غريان والمناطق القريبة منها.

وأشار المتحدث باسم قوات الوفاق، أنهم نجحوا في جعل قوات الجيش الوطني تتراجع إلى مواقع بعيدة من غريان.

وأوضح أحد قياديي المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق، أنهم خسروا 8 مسلحين، وعشرات الجرحى في معركة غريان.

وكانت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني، قد أكدت أن ما تمّ في ضواحي غريان، كان وفق الخطة المُحكمة وأن مراحلها الأولى تم تنفيذها بنجاح، وأن مراحلها الأخرى سيتم تنفيذها، لإتمام الخطة كاملة وإعلان السيطرة على مدينة غريان.