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#ليبيا_الآن| قنونو: قوات الوفاق تصدّت لهجوم على مدينة غريان . . . ذكر المتحد…

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| قنونو: قوات الوفاق تصدّت لهجوم على مدينة غريان
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ذكر المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو، أن قواتهم تصدّت لهجوم وصفه بـ”الفاشل” من الجيش الوطني، قبل يوم، على مدينة غريان.

وأضاف قنونو في حديثه لـ “اندبندنت عربية”، أن قوات الوفاق كبّدت الجيش الوطني خسائر في العتاد والأوراح، خلال معارك شهدتها مدينة غريان والمناطق القريبة منها.

وأشار المتحدث باسم قوات الوفاق، أنهم نجحوا في جعل قوات الجيش الوطني تتراجع إلى مواقع بعيدة من غريان.

وأوضح أحد قياديي المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق، أنهم خسروا 8 مسلحين، وعشرات الجرحى في معركة غريان.

وكانت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني، قد أكدت أن ما تمّ في ضواحي غريان، كان وفق الخطة المُحكمة وأن مراحلها الأولى تم تنفيذها بنجاح، وأن مراحلها الأخرى سيتم تنفيذها، لإتمام الخطة كاملة وإعلان السيطرة على مدينة غريان.

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تعليقات

  • غريان اثبتت هشاشة المليشيات الإرهابية حيث انهارت دفاعاتهم امام تقدم سرية واحدة وفروا خارج المدينة مع ان المطلوب تصفيتهم داخل المدينة لهذا تراجعت السرية وجعلتهم يعودوا ليشعروا بالأمان في غريان ويجلبوا معهم قطيع اخر من الخرفان وعندما يتم اغلاق أماكن هروبهم واحكام المصيدة للامساك بهم جميعا دون ان يفلت منهم احد وهذا يذكرى بما كان يتداول في طرابلس منذ 30 سنة أيام العدوان الامريكى حيث يقال ان الطائرات الامريكية وصلت الى قصر باب العزيزية دون اى مقاومة فشكوا انهم اخطأوا الهدف فعادوا الى قواعدهم واعادوا تحديد موقع الهدف من جديد وضربوا الموقع وبعد ان اصبحوا في عرض البحر بعيدا تم اطلاق المضادات الأرضية للطيران

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  • هذا لنونو يتنفس الكذب الغير منطقى مثل الكذاب الذى ورد في هذا الحديث الشريف فى صحيح البخارى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : ( رأى عيسى بن مريم عليه السلام رجلا يسرق فقال له أسرقت قال كلا والله الذي لا إله إلا هو ، فقال عيسى عليه السلام : آمنت بالله وكذّبت عيني ) متفق عليه ، وفي لفظ مسلم : ( فقال عيسى عليه السلام : آمنت بالله وكذبت نفسي ) .

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