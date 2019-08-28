ليبيا_الآن| دعوة أممية لتدارك الأوضاع الإنسانية في ليبيا . . . دعت نائبة ال…

#ليبيا_الآن| دعوة أممية لتدارك الأوضاع الإنسانية في ليبيا

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دعت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كيلي كليمنتس، للمزيد من الدعم وسط تدهور الأوضاع الإنسانية في ليبيا، متعهدة بمواصلة دعم النازحين والمتضررين من الاشتباكات الدائرة.

وجاءت تصريحات كليمنتس، الثلاثاء، في ختام زيارة استمرت يومين إلى ليبيا، قيمت خلالها الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في البلاد، وفق بيان للبعثة الأممية في ليبيا.

ولفت البيان الأممي إلى وجود 268 ألف نازح ليبي داخل البلاد، منهم قرابة 120 ألفا نزحوا منذ بدء الاشتباكات في طرابلس في أبريل الماضي.