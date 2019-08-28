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“أقفلت صفحتي على #الفايسبوك لأن الفايسبوك أصبح غريباً” … ماذا تقصد مريم؟؟ هل ي…

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

“أقفلت صفحتي على #الفايسبوك لأن الفايسبوك أصبح غريباً” … ماذا تقصد مريم؟؟ هل يمكن أن تقفلن صفحاتكن على الفايسبوك كما فعلت مريم؟ أم أنكن تجدن صعوبة في ذلك؟
إستمعوا الى الحلقة كاملة من خلال هذا اللينك:
http://bit.ly/2yZiB7j
بودكاست #حكي_بنات على #راديو_الآن

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