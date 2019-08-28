“أقفلت صفحتي على #الفايسبوك لأن الفايسبوك أصبح غريباً” … ماذا تقصد مريم؟؟ هل ي…

“أقفلت صفحتي على #الفايسبوك لأن الفايسبوك أصبح غريباً” … ماذا تقصد مريم؟؟ هل يمكن أن تقفلن صفحاتكن على الفايسبوك كما فعلت مريم؟ أم أنكن تجدن صعوبة في ذلك؟

إستمعوا الى الحلقة كاملة من خلال هذا اللينك:

http://bit.ly/ 2yZiB7j

بودكاست #حكي_بنات على #راديو_الآن