“أقفلت صفحتي على #الفايسبوك لأن الفايسبوك أصبح غريباً” … ماذا تقصد مريم؟؟ هل ي…

“أقفلت صفحتي على #الفايسبوك لأن الفايسبوك أصبح غريباً” … ماذا تقصد مريم؟؟ هل يمكن أن تقفلن صفحاتكن على الفايسبوك كما فعلت مريم؟ أم أنكن تجدن صعوبة في ذلك؟
إستمعوا الى الحلقة كاملة من خلال هذا اللينك:
http://bit.ly/
بودكاست #حكي_بنات على #راديو_الآن
“أقفلت صفحتي على #الفايسبوك لأن الفايسبوك أصبح غريباً” … ماذا تقصد مريم؟؟ هل يمكن أن تقفلن صفحاتكن على الفايسبوك كما فعلت مريم؟ أم أنكن تجدن صعوبة في ذلك؟
إستمعوا الى الحلقة كاملة من خلال هذا اللينك:
http://bit.ly/
بودكاست #حكي_بنات على #راديو_الآن
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